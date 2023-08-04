НБУ: Військова допомога Україні позитивно впливає на економіку країн-донорів

Військова допомога Україні позитивно впливає на економіку країн-донорів. Про це заявив Національний банк України у свіжому інфляційному звіті, посилаючись на дослідження лондонського Центру досліджень економічної політики.

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"У межах інформаційної війни ворог поширює наратив, що партнери витрачають забагато коштів на військову підтримку України, тоді як їхні економіки страждають від пришвидшення інфляції та сповільнення економічного зростання. Проте [...] у короткостроковій перспективі збільшення військових видатків через війну в Україні має стимулювальний вплив на ВВП країн-партнерів", – пише НБУ.

Один долар США, витрачений урядами донорів на військові потреби, генерує протягом одного-двох років 79-87 центів ВВП у цих країнах, а загалом додатний ефект не зникає навіть через п’ять років.

Крім того, є низка додаткових позитивних ефектів для країн-донорів, такі як можливість обміну військовим досвідом, ефективніший розподіл ресурсів оборонної галузі, імпульс для експортерів зброї та зростання продуктивності внаслідок додаткових інвестицій у дослідження та розробки.

Тому економічна вартість військової допомоги Україні для партнерів є суттєво меншою за оголошені номінальні суми.

Нацбанк вказує, що у 2022 році зобов’язання з військової допомоги Україні перевищили $66 млрд. Військову підтримку минулого року надали 32 країни.

Найбільшим донором за номінальними обсягами військової підтримки були США – понад $40 млрд у відносних вимірах – Естонія та Латвія (0,75–0,90% ВВП, 35–40% військових видатків), а також Литва та Польща (0,35–0,45% ВВП, 15–20% військових видатків).

Для жодного із союзників сума військової допомоги щодо ВВП не перевищувала 1%.