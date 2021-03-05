НБУ впервые обнародовал данные о неработающих кредитах в бизнесе

Национальный банк Украины начинает ежемесячное обнародование данных по распределению неработающих кредитов, предоставленных предприятиям, по размеру предприятия и видам экономической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ отмечают, что такая публикация позволит глубже анализировать отраслевую концентрацию рисков, вызванных неработающими кредитами.

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Первые данные – по январь 2021 года – опубликованы на странице "Статистика. Наблюдательный статистика. Данные наблюдательного статистики. Активные и пассивные операции банков".

Источником информации о кредитах по классификации видов кредитов и контрагентов является ежемесячная статистическая отчетность банков, которая подается в НБУ.

Информация в таблице отражает данные банков с учетом их филиалов за пределами Украины и содержит данные нерезидентов.

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Юрий Тарасовский

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