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НБУ введет в обращение монету, посвященную 30-летию Независимости: фото

09.08.2021, 15:25
НБУ введет в обращение монету, посвященную 30-летию Независимости: фото - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины 10 августа введет в обращение новую монету номиналом 5 грн ограниченным тиражом. Она посвящена 30-летию Независимости Украины, сообщает пресс-служба НБУ.

На лицевой стороне монеты нарисованы поля в виде стилизованных орнаментов. Над полями на рисунке летят аисты, а вверху размещен малый государственный герб. На реверсе изображена вышитая лента в красно-черных цветах. Она символизирует код нации и напоминает спираль ДНК человека, которая сохраняет, передает и воспроизводит информацию, объясняют в НБУ.

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Общий тираж монет – 50 00 штук. Из них 15 000 будут в сувенирной упаковке. 

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  • В мае НБУ ввел в обращение золотую монету "1 Гривня" тиражом в 500 штук. Детали – тут. 21 и 22 июля НБУ ввел в обращение три памятные монеты номиналом 2, 5 и 10 грн. Они посвящены герою Украины Василию Слипаку украинским маякам а также 25-летию принятия Конституции. Фото и детали – тут.

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Александр Мясищев
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монеты нбу
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