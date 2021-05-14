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НБУ вводит в обращение золотую гривню. Как ее получить

14.05.2021, 14:05
НБУ вводит в обращение золотую гривню. Как ее получить - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины с 17 мая вводит в обращение золотую памятную монету "1 Гривня". Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

Она воспроизводит дизайн стандартной монеты номиналом одна гривня образца 2004 года с изображением князя Владимира Великого.

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Монета изготовлена из золота 999,9 пробы, масса драгоценного метала в ней – 15,55 грамм.

Отчеканена монета была еще в 2010 году тиражом 500 штук.

Ожидая большой спрос, НБУ будет продавать монеты через электронные аукционы. Первый аукцион состоится 17 мая на площадке Универсальной товарной биржи "Контрактовый дом УМВБ".

На аукцион будет выставлено 50 монет. Участвовать в торгах можно в дистанционном режиме.

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Роман Брыль
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