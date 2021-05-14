НБУ вводит в обращение золотую гривню. Как ее получить

Национальный банк Украины с 17 мая вводит в обращение золотую памятную монету "1 Гривня". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Она воспроизводит дизайн стандартной монеты номиналом одна гривня образца 2004 года с изображением князя Владимира Великого.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Монета изготовлена из золота 999,9 пробы, масса драгоценного метала в ней – 15,55 грамм.

Отчеканена монета была еще в 2010 году тиражом 500 штук.

Ожидая большой спрос, НБУ будет продавать монеты через электронные аукционы. Первый аукцион состоится 17 мая на площадке Универсальной товарной биржи "Контрактовый дом УМВБ".

На аукцион будет выставлено 50 монет. Участвовать в торгах можно в дистанционном режиме.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.