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Лучшая монета года. НБУ объявил победителей

Лучшая монета года. НБУ объявил победителей
09.06.2020, 17:43

Национальный банк Украины определил победителя конкурса "Лучшая монета года Украины" за 2019 год

В номинации "Лучшая монета года" победу присудили набору из четырех памятных монет "Пектораль" (серебро, номиналом каждой монеты 10 гривень). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В номинации "Лучшее раскрытие темы" победила памятная монета "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины" (нейзильбер, номинал монеты 5 гривень).

В Нацбанке напоминают, что конкурс проводится ежегодно с 2005 года и проходит в два этапа. В этом году, в голосовании на первом этапе приняли участие более 2000 человек, оно проходило с 3 февраля до 6 апреля.

На втором этапе конкурса во время тайного электронного голосования члены специально созданной комиссии определили лучшие монеты 2019-го в двух номинациях.

  • По итогам конкурса за 2018 год победу в номинациях "Лучшая монета года" и "Лучшее раскрытие темы" присудили памятным монетам набора "К 100-летию Национальной академии наук Украины": "Эра мира", "Эра перемен","Эра технологий","Человек, время, пространство" (серебро, номинал каждой монеты 5 гривень).
Анна Андреева
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памятная монета НБУ Лучшая монета года
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