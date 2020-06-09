Лучшая монета года. НБУ объявил победителей

В номинации "Лучшая монета года" победу присудили набору из четырех памятных монет "Пектораль" (серебро, номиналом каждой монеты 10 гривень). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
В номинации "Лучшее раскрытие темы" победила памятная монета "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины" (нейзильбер, номинал монеты 5 гривень).
В Нацбанке напоминают, что конкурс проводится ежегодно с 2005 года и проходит в два этапа. В этом году, в голосовании на первом этапе приняли участие более 2000 человек, оно проходило с 3 февраля до 6 апреля.
На втором этапе конкурса во время тайного электронного голосования члены специально созданной комиссии определили лучшие монеты 2019-го в двух номинациях.