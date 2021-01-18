НБУ увековечил в серебряной монете Лесю Украинку: фото

Национальный банк отчеканил памятную монету к 150-летию украинской писательницы Леси Украинки. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Памятная монета вводится в обращение с 21 января 2021 года в обращение вводится памятная серебряная монета.

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Номинал серебряной монеты – 20 грн. Масса драгоценного металла – 62,2 г, категория качества чеканки – пруф. Тираж – 2500 шт.

На аверсе монеты размещены: надпись "УКРАЇНА", справа от которого малый Герб Украины и композиция, символизирующая яркий, эмоциональный, богатый мир поэзии Леси Украинки, слева на зеркальном фоне – стилизованные под свечи образы мужчины и женщины; справа – ключ журавлей.

На реверсе монеты – на фоне стилизованных веток с листьями изображен портрет писательницы и слева – годы жизни 1871 -1913.

26 ноября НБУ выпустил первую вертикальную сувенирную банкноту.

С 1 декабря Нацбанк ввел в обращение две новые памятные монеты "Самійло Величко" и "Місто Слов'янськ".

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Наталия Софиенко

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