UA

НБУ увековечил в серебряной монете Лесю Украинку: фото

18.01.2021, 21:30
НБУ увековечил в серебряной монете Лесю Украинку: фото - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Национальный банк отчеканил памятную монету к 150-летию украинской писательницы Леси Украинки. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Памятная монета вводится в обращение с 21 января 2021 года в обращение вводится памятная серебряная монета.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Номинал серебряной монеты – 20 грн. Масса драгоценного металла – 62,2 г, категория качества чеканки – пруф. Тираж – 2500 шт.

На аверсе монеты размещены:  надпись "УКРАЇНА", справа от которого малый Герб Украины и композиция, символизирующая яркий, эмоциональный, богатый мир поэзии Леси Украинки, слева на зеркальном фоне – стилизованные под свечи образы мужчины и женщины; справа – ключ журавлей.

На реверсе монеты – на фоне стилизованных веток с листьями изображен портрет писательницы и слева – годы жизни 1871 -1913.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
памятная монета нацбанк леся украинка

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Погружение в Бабий Яр и цифровой двойник Киева. Как украинские айтишники сохраняют историю

СпецпроектПогружение в Бабий Яр и цифровой двойник Киева. Как украинские айтишники сохраняют историю
 