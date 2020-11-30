Нацбанк вводит в обращение две новые монеты: фото

Нацбанк с 1 декабря вводит в обращение две новые памятные монеты "Самійло Величко" и "Місто Слов'янськ". Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Серебряная монета "Самійло Величко" номиналом 10 грн вводится тиражом 3000 штук. Она посвящена казацкому летописцу, автору фундаментального исторического трактата, освещающего события украинской истории середины XVII — начала XVIII в.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Памятная монета "Місто Слов'янськ" посвящена городу, расположенному на р. Казенный Торец, возле Торских соляных озер. Современный город Славянск является одним из символов в украинской борьбе за возвращение оккупированных территорий, утраченных вследствие российской агрессии 2014 года, отметили в НБУ.

Монета "Місто Слов'янськ" из нейзильбера вводится в обращение 1 декабря 2020 года номиналом 5 грн, тиражом 35 тысяч штук.

26 ноября НБУ выпустил первую вертикальную сувенирную банкноту.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.