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Нацбанк вводит в обращение две новые монеты: фото

30.11.2020, 13:56
Нацбанк вводит в обращение две новые монеты: фото - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Нацбанк с 1 декабря вводит в обращение две новые памятные монеты "Самійло Величко" и "Місто Слов'янськ". Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Серебряная монета "Самійло Величко" номиналом 10 грн вводится тиражом 3000 штук. Она посвящена казацкому летописцу, автору фундаментального исторического трактата, освещающего события украинской истории середины XVII — начала XVIII в. 

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Памятная монета "Місто Слов'янськ" посвящена городу, расположенному на р. Казенный Торец, возле Торских соляных озер. Современный город Славянск является одним из символов в украинской борьбе за возвращение оккупированных территорий, утраченных вследствие российской агрессии 2014 года, отметили в НБУ.

Монета "Місто Слов'янськ" из нейзильбера вводится в обращение 1 декабря 2020 года номиналом 5 грн, тиражом 35 тысяч штук.

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Наталия Софиенко
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памятная монета НБУ

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