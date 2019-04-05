НБУ выдал бессрочные лицензии четырем сетям обменников

Национальный банк Украины переоформил генеральные лицензии на осуществление валютных операций четырем небанковским финансовым учреждениям. Решение НБУ принял 4 апреля, сообщается на сайте регулятора.

Бессрочные лицензии получили финансовая компания Магнат, Украинская финансовая группа, компания Финансовая гарантия и финансовая компания Партнер.

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Как отметили в НБУ, выданные на основании закона "О валюте и валютных операциях" лицензии на осуществление валютных операций будут действовать бессрочно, тогда как ранее генеральные лицензии на обмен валют выдавались сроком до трех лет.

Напомним, НБУ упростил переоформление лицензий всем участникам рынка обмена валют. Для этого небанковские финансовые учреждения должны подать пакет документов и вернуть оригинал генеральной лицензии. Регулятор принимает решение о переоформлении в течение двух месяцев после получения документов.