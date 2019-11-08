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НБУ впервые разрешил небанковской компании хранить деньги

НБУ впервые разрешил небанковской компании хранить деньги
08.11.2019, 16:10

Разрешение получила компания, которая предоставляет банкам инкассаторские услуги

Национальный банк Украины разрешил ООО СІТ Секьюрити осуществлять операции по обработке и хранению наличных. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке отмечают, что у СІТ Секьюрити уже есть лицензия на предоставление банкам услуг по инкассации. Однако после обращения компании Нацбанк согласовал расширение деятельности "на осуществление операций по обработке и хранению наличных".

В НБУ напоминают, что уже десять СИТ-компаний (Cash-in-Transit компаний) получили лицензии инкассаторские услуги. "Каждая из них, при условии соблюдения ряда требований, вправе обратиться в Национальный банк за получением согласия на осуществление операций по обработке и хранению наличных", - говорится в сообщении.

В НБУ говорят, что доступ СІТ-компаний к инкассаторским услугам, а также обработке и хранению наличных предусмотрен в новой концепции наличного обращения.

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НБУ хранение наличных СІТ Секьюрити
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