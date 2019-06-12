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12.06.2019, 10:58

НБУ забрал лицензию у платежного сервиса

НБУ забрал лицензию у платежного сервиса

Компания не предоставляла услуги по переводу гривень более чем 180 календарных дней

Национальный банк Украины 11 июня отозвал у ООО "Центр Интернет платежей" лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов от 17 октября 2014 № 20. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

ешение принято ввиду прекращения предоставления услуг по переводу средств более чем на 180 календарных дней и невозобновления такой деятельности в течение 90 календарных дней со дня уведомления об этом Национальным банком Украины в соответствии с Положением о порядке выдачи лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что до 25 мая 2018 года Центр Интернет платежей был участником внутригосударственной системы расчетов WebMoney.UА. После отмены 25 мая регистрации WebMoney.UА компания не предоставлял услуги по переводу денег и не стала участником ни другой платежной системы в Украине.

Ранее сообщалось, что 30 мая НБУ аннулировал валютную лицензию у ООО Лев Капитал из-за непрозрачности структуры собственности. 

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Теги: лицензия НБУ, Центр Интернет платежей
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