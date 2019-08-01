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01.08.2019, 10:34

НБУ запустил новый веб-сайт

НБУ запустил новый веб-сайт

С 1 августа Нацбанк перешел на новый сайт, "старый" продолжит работать в течение летнего переходного периода

Национальный банк Украины запустил новый веб-сайт, который является официальным интернет-представительством и основным каналом коммуникаций центробанка. Он размещен на основном домене www.bank.gov.ua и займет место "старого" сайта, созданного еще в начале 2000-х.

Как пояснили в НБУ, приоритет Нацбанка - облегчение доступа клиентов к исчерпывающей информации, необходимой для принятия обоснованных решений.

"Именно этому должен способствовать современный, двуязычный и дружественный к пользователю интерфейс нового сайта НБУ. Он был разработан при поддержке Агентства США по международному развитию USAID с учетом пожеланий, озвученных во время неоднократного общения со стейкхолдерами", - отметили в пресс-службе центробанка.

"Старая" версия сайта продолжит работать в течение летнего переходного периода на домене https://old.bank.gov.ua/.

В НБУ обращают внимание, если устройство продолжает загружать старую версию сайта Нацбанка, необходимо очистить кэш.

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Теги: НБУ, веб-сайт
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