НБУ запустил новый веб-сайт

Национальный банк Украины запустил новый веб-сайт, который является официальным интернет-представительством и основным каналом коммуникаций центробанка. Он размещен на основном домене www.bank.gov.ua и займет место "старого" сайта, созданного еще в начале 2000-х.

Как пояснили в НБУ, приоритет Нацбанка - облегчение доступа клиентов к исчерпывающей информации, необходимой для принятия обоснованных решений.

"Именно этому должен способствовать современный, двуязычный и дружественный к пользователю интерфейс нового сайта НБУ. Он был разработан при поддержке Агентства США по международному развитию USAID с учетом пожеланий, озвученных во время неоднократного общения со стейкхолдерами", - отметили в пресс-службе центробанка.

"Старая" версия сайта продолжит работать в течение летнего переходного периода на домене https://old.bank.gov.ua/.

В НБУ обращают внимание, если устройство продолжает загружать старую версию сайта Нацбанка, необходимо очистить кэш.