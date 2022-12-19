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Когда-то Биткоин был одной из лучших инвестиций. Однако сейчас прогноз цены Биткоина заставляет инвесторов задуматься о том, что покупать Биткоин уже поздно: за месяц он потерял пятую часть стоимости, за полгода – почти половину, за год – две трети. Но есть альткоины, которые растут в цене, и далее мы о них расскажем.

Альткоины, на которые стоит обратить внимание вместо Биткоина

Прогноз цены Биткоина кажется не слишком оптимистичным. Поэтому инвесторам стоит подумать, какие альткоины купить, чтобы в будущем получить хороший доход со своих вложений. Мы составили список новых криптовалют с большим потенциала роста в 2023 году.

Токен D2T

Инвесторам, желающим найти альткоины, которые растут в цене, стоит обратить внимание на проект Dash 2 Trade. Это многофункциональная платформа криптоаналитики и социального трейдинга собирает в одном месте множество полезных инструментов: от торговых сигналов, индикаторов настроений, актуальных новостей до уникальной системы оценки ICO, оперативных оповещениях о новых криптовалютах, удобном конструкторе стратегий.

Чтобы получить доступ к продвинутым функциям платформы Dash 2 Trade, пользователям необходимо оплатить ежемесячную подписку с помощью токенов D2T, выбрав базовый или продвинутый тариф. Токены D2T эмитированы платформой Dash 2 Trade. В Dash 2 Trade уже вложено инвестиций на сумму 8,5 миллионов USDT. Пока можно купить D2T за 0,0513 USDT, но скоро его цена составит 0,0533 USDT.

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Токен TARO

В игре-песочнице RobotEra игроки становятся роботами и восстанавливают постапокалиптическую планету. Пользователи владеют землей, недвижимостью, ресурсами, сделанными в виде NFT.

В качестве игровой валюты используется токен TARO. Также монета дает инвесторам право управлять развитием метавселенной RobotEra. Сейчас активна предпродажа TARO – проект собрал 400 тыс. USDT и продолжает привлекать капитал инвесторов.

Приобрести токены TARO

Токен IMPT

"Зеленый" проект IMPT предложил инновационную стратегию по сокращению выбросов углерода и снижению углеродного следа производственных предприятий, коммерческих компаний и частных лиц. Благодаря NFT и блокчейну, торговля углеродными кредитами на платформе IMPT становится честной, безопасной и легкой. Кроме того, обычные покупатели смогут получать токены IMPT за покупку товаров известных брендов, думающих об экологии. Сейчас сотрудничать с платформой готовы более 25 тысяч компаний.

Проект привлек инвестиций в размере 15 миллионов долларов с октября, что делает пресейл криптовалюты IMPT одним из самых успешных.

Посетить пресейл IMPT

Заключение

Мы написали о токенах, которые станут отличной альтернативой Биткоину. Однако прежде чем принять решение, какие альткоины купить, инвестору нужно внимательно рассмотреть все выгоды и риски инвестиций.

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