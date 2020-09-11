"Не выполняет свои функции". Госконцерн Ядерное топливо ликвидируют – Буславец

Государственный концерн Ядерное топливо ликвидируют. Об этом заявила во время пресс-конференции врио министра энергетики Ольга Буславец.

"Концерн Ядерное топливо не выполнил свою функцию в отношении строительства сборок ядерного топлива. Принято решение о нецелесообразности его дальнейшего функционирования", – сказала она и добавила, что в скором времени будет проводиться подготовка к ликвидации.

СПРАВКА. Госконцерн Ядерное топливо было создано в 2008 году с целью организации в Украине отдельных элементов ядерно-топливного цикла, таких как производство комплектующих ядерного топлива для атомных электростанций и сборка топливных кассет. Ядерное топливо объединяет госпредприятия: Восточный горно-обогатительный комбинат, Смолы, Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышленной технологии.

7 сентября сообщалось, что ЧАЭС начнет проводить "горячие" испытания с отработанным ядерным топливом.

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Наталия Софиенко

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