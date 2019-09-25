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Таможенный конфискат будет продаваться через Prozorro - Нефьодов

Таможенный конфискат будет продаваться через Prozorro - Нефьодов
25.09.2019, 14:32

Таможенная служба будет продавать весь конфискат через систему Prozorro:Продажі

Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу в системе электронных аукционов Prozorro:Продажі. Об этом заявил глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефьодов, передает УНИАН.

"Моя задача теперь уже - это дополнить систему (электронных аукционов – Ред.), в частности Prozorro:Продажі, дополнительными активами для реализации. Первое, что могу пообещать, что мы выставим весь таможенный конфискат на Prozorro:Продажі, - сказал он на конференции по цифровизации управления государственными ресурсами.

Нефьодов отметил, что с момента запуска системы электронных аукционов Prozorro государственный бюджет пополнился более чем 20 млрд грн.

  • Госпредприятие Prozorro:Продажі было создано в 2017 году для продажи активов неплатежеспособных банков. Инициатором создания ГП выступили Фонда гарантирования, НБУ, Министерство экономического развития и торговли и организации Transparency International Ukraine.
  • Максим Нефьодов, занимавший ранее должность замминистра экономического развития, был одним из идеологов системы Prozorro.
  • Таможенную службу Нефьодов возглавил, победив в конкурсе 25 июня 2019 года.
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максим нефьодов prozorro:продажі
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