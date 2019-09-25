Таможенный конфискат будет продаваться через Prozorro - Нефьодов

Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу в системе электронных аукционов Prozorro:Продажі. Об этом заявил глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефьодов, передает УНИАН.

"Моя задача теперь уже - это дополнить систему (электронных аукционов – Ред.), в частности Prozorro:Продажі, дополнительными активами для реализации. Первое, что могу пообещать, что мы выставим весь таможенный конфискат на Prozorro:Продажі, - сказал он на конференции по цифровизации управления государственными ресурсами.

Нефьодов отметил, что с момента запуска системы электронных аукционов Prozorro государственный бюджет пополнился более чем 20 млрд грн.