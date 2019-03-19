Нефьодов: Продажа "Шахтером" футболиста удержала гривню

Продажа одного из футболистов футбольного клуба "Шахтер" помогла стабилизировать курс гривни в стране. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов в интервью Петру Чернышову, которое опубликовала LIGA.net

"Был день, когда единственным, что удержало гривню от проседания за 40, стала продажа "Шахтером" одного из своих футболистов. Помогла обязательная продажа части валютной выручки – злая регуляция Нацбанка", - сказал Нефедов.

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"Случилось вот такое чудо. Но есть новый закон о валюте, я очень рассчитываю, что с февраля ситуация изменилась", - добавил замминистра.

По данным НБУ, 19 марта $1 в Украине продается за 27,13 грн, 1 евро - за 30,79 грн.