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Негосударственные пенсионные фонды объединились в Ассоциацию

Негосударственные пенсионные фонды объединились в Ассоциацию
03.02.2020, 17:18

В Украине создана Всеукраинская ассоциация негосударственных пенсионных фондов

Украинские негосударственные пенсионные фонды создали профессиональное объединение: Всеукраинская ассоциация НПФ. Она начинает свою работу с 3 февраля 2020 года.

В состав Ассоциации вошли фонды, которые обслуживают более 50% от общего количества вкладчиков всего украинского рынка негосударственного пенсионного обеспечения.

Среди них: НПФ Взаимопомощь, НО ОПФ Династия, ОНПФ Социальный стандарт, ПНПФ Магистраль, ОНПФ OTP Pension, НПФ ОПФ ФриФлайт, ОНПФ Лаурус, ОНПФ Европа, ОНПФ Гарант Пенсия, ОНПФ Забота.

Концепция будущей деятельности Всеукраинской ассоциации НПФ была представлена в декабре 2019 года. Ее разрабатывали представители от НО ОПФ «Взаимопомощь» (Лига Пенсия, Группа Компаний Лига), НО ОПФ «Династия» (инвестиционная группа ICU), НО ОПФ «Социальный стандарт» (КУА КИНТО), НО ОПФ «Все» и ПНПФ «Магистраль» (Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины).

Главная цель объединения - формирование качественного и надежного рынка НПФ с акцентом на защиту прав и интересов вкладчиков и повышение уровня экономического благосостояния и социальной защищенности пенсионеров.

В Государственном реестре финансовых учреждений содержится информация о 64 негосударственных пенсионных фондах, зарегистрированных в девяти регионах Украины.

Модель пенсионных накоплений через НПФ функционирует во многих развитых странах мира. На сегодня это одна из самых надежных моделей долгосрочного сбережения.

В рамках информационного партнерства

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Лига Пенсия негосударственный пенсионный фонд накопительные пенсии
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