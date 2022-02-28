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Несмотря на военное положение, все украинцы вовремя получают зарплаты и пенсии – Марченко

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 16:20
Несмотря на военное положение, все украинцы вовремя получают зарплаты и пенсии – Марченко - Фото
Сергей Марченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Макрофинансовой стабильности и бюджету ничего не угрожает. Все граждане получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко. 

Он отметил, что Министерство финансов и органы, подчиненные Минфину, работают в режиме военного времени.

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"Сейчас мы функционируем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Все потребности государства обеспечиваются. Макрофинансовой стабильности и бюджету ничего не угрожает", – отметил министр.

  • Напомним, администрация Джо Байдена собирается предложить Конгрессу выделить $6,4 млрд на экономическую и военную помощь Украине.

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Наталия Софиенко
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зарплата Минфин пенсии сергей марченко
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