Несмотря на войну, гиперинфляции ожидать не стоит — Минэкономики

Темпы инфляции в Украине значительно ускорились во время войны, однако гиперинфляции ожидать не стоит, поскольку государство будет в любом случае контролировать цены. Об этом говорится в обзоре инфляции Министерства экономики за июнь 2022 года.

В ведомстве отмечают, что ускорение инфляции было обусловлено шоком предложения в форс-мажорных условиях войны – наиболее болезненно проявилось в увеличении цен на продовольственном и топливном рынках, что в сочетании с давлением со стороны мировых цен на энергоносители и продовольствие, а также высоким уровнем затрат в производстве оказало отрицательный эффект на цены в целом.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Впрочем, при тех масштабах человеческих и экономических потерь, которые понесла Украина во время войны, темпы роста потребительских цен остаются "сдержанными" – за первое полугодие этого года составляют 17,4%", – говорится в обзоре.

В Минэкономики подчеркнули, что в ближайшие месяцы следует рассчитывать на уверенные действия правительства по регулированию рынка, прочность запасов (прежде всего продовольствия и топлива) и наличие финансовой помощи от внешних партнеров.

При этом весомым риском ускорения инфляции остается угроза усиления девальвации гривни, на курс которой существенно влияет дефицит иностранной валюты в результате ухудшения сальдо торгового баланса на фоне блокады портов, отток валюты в связи с пребыванием значительной части населения за пределами страны, считают в Минэкономики.

"Впрочем, не стоит ожидать крайностей в ценовой динамике, которые должны привести к сверхвысоким гиперинфляционным темпам с длительной негативной перспективой. Государство в состоянии войны в любом случае будет контролировать ценовые процессы на потребительском рынке", — говорится в обзоре.

НБУ прогнозирует, что в 2022 году инфляция в Украине достигнет 31%. По прогнозу НБУ, в 2023 году инфляция составит 20,7%, в 2024 году – 9,4%.

29 июля НБУ прогнозировал, что будет с экономикой, если война продлится в 2023 году.

В июле инфляция в Украине превысила 22%. Овощи вдвое дороже, чем в прошлом.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.