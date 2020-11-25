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Нет денег на марки. Суды во Львове и Киеве прекратили рассылку почтовой корреспонденции

25.11.2020, 20:04
Нет денег на марки. Суды во Львове и Киеве прекратили рассылку почтовой корреспонденции - Фото
Depositphotos_sud

Лычаковский районный суд Львова приостанавливает рассылку почтовой корреспонденции из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщила пресс-служба суда. 

"В связи с отсутствием финансирования Лычаковский районный суд г. Львова не в состоянии проводить почтовые отправления вызовов, уведомлений и других процессуальных документов", – говорится в сообщении.

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Суд просит с пониманием отнестись к ситуации и советует участникам судебных процессов оставлять номера телефонов, чтобы получать уведомления по SMS.

Прекратил отправлять корреспонденцию почтой и Шевченковский районный суд Киева.

"Из-за отсутствия необходимого финансирования, Шевченковский районный суд г. Киева доводит до сведения участников судебных дел о прекращении отправки почтовой корреспонденции в судебных делах", – говорится в сообщении суда, опубликованном на его Facebook странице. 

Суд рекомендует участникам дел оставлять свои адреса во всех доступных электронных средствах коммуникации.

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Роман Брыль
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