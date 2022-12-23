Нидерланды подготовили 2,5 млрд евро помощи Украине на 2023 год

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте анонсировал 2,5 млрд евро помощи Украине на 2023 год.

"До тех пор пока Россия продолжает войну против Украины, Нидерланды будут оказывать Украине помощь. Военную, гуманитарную и дипломатическую. В 2023 году мы выделяем на это 2,5 млрд евро. Украина может рассчитывать на Нидерланды", — написал Рютте в Twitter.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Он добавил, что часть помощи также будет направлена на финансирование ремонтов поврежденной инфраструктуры и расследование военных преступлений в Украине.

Пакет помощи Нидерландов согласован с президентом Владимиром Зеленским, уточнил Рютте.

"Ценим поддержку Нидерландов! И дальше работаем вместе над укреплением обороноспособности, энергетической стойкостью, восстановлением критической инфраструктуры", — поблагодарил Зеленский премьера Нидерландов за пакет помощи.

28 ноября Зеленский после разговора с Рютте подтвердил, что Нидерланды усилят поддержку Украины в 2023 году.

9 декабря Нидерланды передали Украине трансформаторы, кабели и другое оборудование.

12 декабря Нидерланды заявили, что готовы провести в Гааге трибунал над российской верхушкой.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.