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Нидерланды подготовили 2,5 млрд евро помощи Украине на 2023 год

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 13:38
Нидерланды подготовили 2,5 млрд евро помощи Украине на 2023 год - Фото
Марк Рютте (Фото: пресс-служба президента Украины)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте анонсировал 2,5 млрд евро помощи Украине на 2023 год. 

"До тех пор пока Россия продолжает войну против Украины, Нидерланды будут оказывать Украине помощь. Военную, гуманитарную и дипломатическую. В 2023 году мы выделяем на это 2,5 млрд евро. Украина может рассчитывать на Нидерланды", — написал Рютте в Twitter.   

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Он добавил, что часть помощи также будет направлена на финансирование ремонтов поврежденной инфраструктуры и расследование военных преступлений в Украине.  

Пакет помощи Нидерландов согласован с президентом Владимиром Зеленским, уточнил Рютте. 

"Ценим поддержку Нидерландов! И дальше работаем вместе над укреплением обороноспособности, энергетической стойкостью, восстановлением критической инфраструктуры", — поблагодарил Зеленский премьера Нидерландов за пакет помощи.  

Нидерланды подготовили 2,5 млрд евро помощи Украине на 2023 год

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Роман Бриль
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