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Нидерланды выделят 400 000 евро на борьбу с COVID-19 на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 14:50
Нидерланды выделят 400 000 евро на борьбу с COVID-19 на Донбассе - Фото
Марк Рютте (Фото: пресс-служба президента Украины)

Нидерланды пообещали выделить 400 000 евро на реализацию Плана гуманитарного реагирования для Украины (ОСНА) для борьбы с COVID-19 на Донбассе.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, приехавшего с визитом в Киев.

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"Лидеры выразили заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества в области здравоохранения, в частности, с целью обеспечения равного доступа к приемлемым по цене вакцинам против COVID-19. В связи с этим Нидерланды передадут около 400 000 евро на реализацию Плана гуманитарного реагирования для Украины (ОСНА) для преодоления пандемии на востоке Украины", – говорится в заявлении.

Разработанный ООН План гуманитарного реагирования на 2022 год в отношении Украины предусматривает оказание помощи 1,8 млн человек. Для его реализации требуется $190 млн.

Организация Объединенных Наций и гуманитарные партнеры работают на востоке Украины с 2014 года и за этот период оказали поддержку общей стоимостью свыше $1,3 млрд.

  • На брифинге с Зеленским Рютте также заявил, что в случае эскалации российской агрессии против Украины страну-агрессора накажут жесткими санкциями.
  • По словам Рютте, "Нидерланды будут поддерживать Украину, как только могут".

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Андрей Водяный
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нидерланды марк рютте   COVID-19
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