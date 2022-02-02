Нидерланды выделят 400 000 евро на борьбу с COVID-19 на Донбассе

Нидерланды пообещали выделить 400 000 евро на реализацию Плана гуманитарного реагирования для Украины (ОСНА) для борьбы с COVID-19 на Донбассе.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, приехавшего с визитом в Киев.

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"Лидеры выразили заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества в области здравоохранения, в частности, с целью обеспечения равного доступа к приемлемым по цене вакцинам против COVID-19. В связи с этим Нидерланды передадут около 400 000 евро на реализацию Плана гуманитарного реагирования для Украины (ОСНА) для преодоления пандемии на востоке Украины", – говорится в заявлении.

Разработанный ООН План гуманитарного реагирования на 2022 год в отношении Украины предусматривает оказание помощи 1,8 млн человек. Для его реализации требуется $190 млн.

Организация Объединенных Наций и гуманитарные партнеры работают на востоке Украины с 2014 года и за этот период оказали поддержку общей стоимостью свыше $1,3 млрд.

На брифинге с Зеленским Рютте также заявил, что в случае эскалации российской агрессии против Украины страну-агрессора накажут жесткими санкциями.

По словам Рютте, "Нидерланды будут поддерживать Украину, как только могут".

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Андрей Водяный

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