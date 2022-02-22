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Никаких панических признаков. Банковская система работает в штатном режиме – НБУ

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 15:15
Никаких панических признаков. Банковская система работает в штатном режиме – НБУ - Фото
Фото: НБУ

Банковская система Украины работает в штатном режиме и качественно выполняет функцию финансовой поддержки экономики и граждан. Об этом говорится в ответе Национального банка Украины на запрос Укринформа.

В НБУ подчеркнули: несмотря на внешние вызовы, продолжается устойчивый рост кредитного портфеля.

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"Волатильность депозитов умеренная и контролируемая. Она частично обусловлена реакцией на информационное давление, впрочем, не имеет никаких панических признаков и касается преимущественно текущих счетов, тогда как объем срочных депозитов с начала года был значительно стабильнее", — говорится в сообщении.

Также регулятор подчеркнул, что банки имеют надлежащий запас прочности и достаточно ресурсов, в том числе высоколиквидных, чтобы покрыть даже существенные отливы в случае их наступления.

В пресс-центре заверили, что НБУ постоянно учитывает риск эскалации военной агрессии.

"Национальный банк готов к любым вариантам развития ситуации. Нами разработаны четкие планы действий для банковской системы на каждом этапе особого периода. Эти планы касаются обеспечения стабильного функционирования банков и системы электронных платежей, удовлетворения потребностей клиентов в наличных деньгах и надежной защиты их вкладов", — отметили в НБУ.

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Наталия Софиенко
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НБУ банковская система
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