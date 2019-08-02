НКЦБФР выявила на биржах "схематозных" операций на 20 млрд грн

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сообщила, что за последний год участники фондовых бирж провели фиктивных операций на 20 млрд грн. Об этом сообщил председатель НКЦБФР Тимур Хромаев в Facebook.

"20 млрд грн - именно такой объем операций с ценными бумагами за последний год мы признали злоупотреблением или просто схематоз. Эти операции никоим образом не были связаны с привлечением инвестиций или инвестиционной деятельностью", - написал он.

По его мнению, сделки проводились для формирования больших объемов прибыли или убытка через необоснованные изменения цен на ценные бумаги. Таким образом, компании уменьшали свои налоговые обязательства, считает Хромаев.

"Хочу еще раз напомнить посредникам и их клиентам, эмитентам, кто приходит на фондовый рынок для решения собственных финансовых вопросов (схем), не связанных с инвестиционной деятельностью - их действия не остаются незамеченными", – заявил глава НКЦБФР.

Как уточняет пресс-служба комиссии, в рамках борьбы с выявленными правонарушениями НКЦБФР приостановила лицензии 12 торговцам ценными бумагами.

Соответствующие санкции были применены к следующим торговцам ценными бумагами: Навигатор Инвест, НПП Магистр, РК Приднестровье, Фондовый депозитарий и тд.

Клиентами вышеупомянутых торговцев были в основном общества с ограниченной ответственностью, количество которых достигала сотни.

Комиссия также запретила торговлю или остановила внесение изменений в систему депозитарного обращения по тем выпускам ценных бумаг, которые были предметом указанных операций, поскольку их обращение создавал существенные риски.

В частности, санкции были применены к Маршал7, Прометей Телеком, СК Авторитет, ФК Кредит Сервис и других.