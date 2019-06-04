НКЦБФР созывает совет финансовой стабильности из-за энергорынка

Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев предлагает Нацбанку и Минфину созвать внеочередное заседание Совета финансовой стабильности в связи с запуском рынка новой электроэнергии.

"Реализация реформы рынка электрической энергии в сегодняшнем виде создает большие риски финансовой стабильности в Украине", - написал он в Facebook.

По словам Хромаева, неурегулированность обеспечения платежей в системе порождает большие риски накопления долгов между производителями сектора, потребителями и финансовыми учреждениями.

Также реформа не обеспечивает адекватных цен на энергоносители, а приведет к искажению цен и увеличению дисбаланса, отметил он.

"НКЦБФР системно подходит к регулированию и организации финансовых и товарных рынков, применяя единые принципы, которые могут обеспечить их эффективность - прозрачность и конкурентность. При поддержке ЕС мы как раз закончили разработку плана развития энергетических рынков - на основе передовых практик ЕС и в соответствии со стандартами Энергетического сообщества ЕС. Нам нужно немедленно его реализовывать. Пока не поздно", - написал глава Нацкомиссии.

Запуск новой модели оптового рынка электроэнергии, согласно закону, должен состояться 1 июля. Реформа энергорынка - одно из требований Евросоюза. Она предполагает переход к конкурентному механизму формирования цены и введение балансирующего рынка. При этом ЕС и другие международные партнеры, в частности ЕБРР и Всемирный банк, посоветовали отложить запуск нового рынка из-за неготовности отрасли. Участники рынка заявляют об угрозе его монополизации и резкого роста цен на электричество.

Команда президента и сам Владимир Зеленский выступают за отсрочку внедрения новой модели на три месяца или год. Они называют запуск энергорынка с 1 июля угрозой нацбезопасности.

Компания ДТЭК олигарха Рината Ахметова, которая является одним из двух крупных игроков на рынке электроэнергии, поддерживает введение новых правил с 1 июля.

По мнению премьера Владимира Гройсмана, рынок электроэнергии будет запущен вовремя, но правительство планирует ограничить резкий рост цен для бытовых и промышленных потребителей.