Норвегия предоставит финансовую помощь украинским релоцированным предприятиям
Министерство экономики Украины подписало Меморандум о взаимопонимании с Норвежским советом по делам беженцев (NRC) о предоставлении финансовой помощи релоцированным предприятиям, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Подписанный Меморандум позволит оказать дополнительную помощь, в том числе финансовую, релоцированным предприятиям, чтобы они могли быстрее адаптироваться и нарастить производственные мощности в новых регионах, сказала министр экономики Юлия Свириденко.
NRC самостоятельно отберет предприятия для оказания помощи. Среди первоочередных критериев отбора – предприятие перемещено во Львовскую или Тернопольскую области, имеет четкие бизнес-идеи и потенциал для создания рабочих мест, особенно среди молодежи, женщин и лиц с инвалидностью.
В рамках этого Меморандума NRC планирует оказывать прямую помощь микро-, малым и средним предприятиям в течение 12 месяцев.
- Правительственная программа релокации предприятий реализуется Министерством экономики совместно с областными госадминистрациями, Укрзалізницею и Укрпоштою с марта 2022 года.
- За год войны по правительственной программе релокации в более безопасные регионы страны перемещено 800 предприятий, 623 из которых уже возобновили работу на новом месте.
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