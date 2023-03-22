Норвегия предоставит финансовую помощь украинским релоцированным предприятиям

Министерство экономики Украины подписало Меморандум о взаимопонимании с Норвежским советом по делам беженцев (NRC) о предоставлении финансовой помощи релоцированным предприятиям, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Подписанный Меморандум позволит оказать дополнительную помощь, в том числе финансовую, релоцированным предприятиям, чтобы они могли быстрее адаптироваться и нарастить производственные мощности в новых регионах, сказала министр экономики Юлия Свириденко.

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NRC самостоятельно отберет предприятия для оказания помощи. Среди первоочередных критериев отбора – предприятие перемещено во Львовскую или Тернопольскую области, имеет четкие бизнес-идеи и потенциал для создания рабочих мест, особенно среди молодежи, женщин и лиц с инвалидностью.

В рамках этого Меморандума NRC планирует оказывать прямую помощь микро-, малым и средним предприятиям в течение 12 месяцев.

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) – независимая, гуманитарная, неприбыльная, неправительственная организация, оказывающая помощь, защиту и долгосрочные решения для беженцев и внутренне перемещенных лиц по всему миру. NRC присутствует в Украине с 2014 года и в 2022 году поддержало более 500 тысяч человек пищей, жильем, водой, улучшением санитарных условий, денежной и правовой помощью.

Правительственная программа релокации предприятий реализуется Министерством экономики совместно с областными госадминистрациями, Укрзалізницею и Укрпоштою с марта 2022 года.

За год войны по правительственной программе релокации в более безопасные регионы страны перемещено 800 предприятий, 623 из которых уже возобновили работу на новом месте.

Наталія Софієнко

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