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Норвегия увеличит помощь Украине, деньги выделят из собственного фонда благосостояния

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 13:34
Норвегия увеличит помощь Украине, деньги выделят из собственного фонда благосостояния - Фото
Фото: depositphotos.com

Норвегия увеличит расходы из Национального фонда благосостояния на военную и гуманитарную помощь Украине. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, пишет Reuters.

Фонд национального благосостояния Норвегии – один из крупнейших мировых инвесторов. Его общий капитал составляет $1,3 триллиона. Фонд инвестирует доходы норвежского государства от добычи нефти.

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Йонас Гар Стере добавил, что это будет многолетнее обязательство, и затраты не должны повлиять на внутреннюю экономику Норвегии.

По данным агентства Bloomberg, в 2022 году норвежский Национальный фонд благосостояния потерял 14% средств или $164 миллиардов. Руководство фонда отметило, что это произошло из-за мировой инфляции и войны России против Украины.

Наталія Софієнко
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