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Новая почта начала сотрудничество с Western Union: откроект пункты перевода в отделениях

03.08.2021, 17:42
Новая почта начала сотрудничество с Western Union: откроект пункты перевода в отделениях - Фото
Фото:depositphotos.com

Новая почта объявила о начале сотрудничества с международной платежной системой Western Union с августа текущего года. Об этом сообщает пресс-служба финансовой компании NovaPay входящая в группу компаний Новая почта.   

Пункты перевода средств Western Union будут открыты во всех отделения Новой почты, услугу будет предоставлять NovaPay, говорится в сообщении. 

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Выплачиваться переводы через Western Union в отделениях будут только в гривне. Комиссию за перевод оплачивает отправитель и ее размер зависит от того, из какой страны направляются деньги. Получатель перевода не платит никаких дополнительных комиссий. 

Чтобы получить перевод в отделении, клиент должен назвать оператору-кассиру номер перевода, предоставить необходимые данные и предъявить документ, удостоверяющий личность. После проверки оператором данных, клиент получает денежный перевод. 

Чтобы отправить перевод, клиенту нужно назвать оператору-кассиру контактные данные свои и получателя, предъявить свой паспорт и оплатить перевод. Кассир сообщит ему номер перевода, который необходимо получателю. 

Новая почта через финкомпанию NovaPay открыла услугу переводов из-за границы в 2020 году. Большинство переводов приходит из стран ЕС, чаще всего из Польши, уточняют в NovaPay. 

Сеть Western Union состоит из более 550 000 пунктов обслуживания в более чем 200 странах мира. 

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Роман Брыль
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Western Union денежные переводы NovaPay
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