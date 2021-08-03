Новая почта начала сотрудничество с Western Union: откроект пункты перевода в отделениях

Новая почта объявила о начале сотрудничества с международной платежной системой Western Union с августа текущего года. Об этом сообщает пресс-служба финансовой компании NovaPay входящая в группу компаний Новая почта.

Пункты перевода средств Western Union будут открыты во всех отделения Новой почты, услугу будет предоставлять NovaPay, говорится в сообщении. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Выплачиваться переводы через Western Union в отделениях будут только в гривне. Комиссию за перевод оплачивает отправитель и ее размер зависит от того, из какой страны направляются деньги. Получатель перевода не платит никаких дополнительных комиссий.

Чтобы получить перевод в отделении, клиент должен назвать оператору-кассиру номер перевода, предоставить необходимые данные и предъявить документ, удостоверяющий личность. После проверки оператором данных, клиент получает денежный перевод.

Чтобы отправить перевод, клиенту нужно назвать оператору-кассиру контактные данные свои и получателя, предъявить свой паспорт и оплатить перевод. Кассир сообщит ему номер перевода, который необходимо получателю.

Новая почта через финкомпанию NovaPay открыла услугу переводов из-за границы в 2020 году. Большинство переводов приходит из стран ЕС, чаще всего из Польши, уточняют в NovaPay.

Сеть Western Union состоит из более 550 000 пунктов обслуживания в более чем 200 странах мира.

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Роман Брыль

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