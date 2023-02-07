Новая почта собирается эмитировать платежные карты

Платежная система Новой почты – NovaPay – собирается эмитировать платежные карты. Об этом рассказал гендиректор NovaPay Андрей Кривошапко в интервью NV Бизнес.

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"Благодаря [принятому Верховной Радой] закону небанковские финансовые организации в случае получения лицензии смогут открывать счета и эмитировать карточки. <...> В третьем квартале у нас есть амбиции начать выходить на этот рынок, поэтому сейчас в состоянии подготовки", – сказал Кривошапко.

Он пояснил, что это создает для компании и клиентов новые возможности, такие как, например, открытие кредитных лимитов.

"Откроется гораздо больше технических возможностей. Например, мы сейчас запустили услугу "получи посылку в кредит". Но это достаточно ограниченный функционал. Если будут счета и будет возможность эмитировать карты, то мы сможем предоставлять клиентам, например, кредитный лимит на карту. Это сильно расширяет возможности", – сказал Кривошапко.

В компании считают, что карточки будут интересны небольшим предпринимателям, которые отправляют товары через Новую почту и получают переводы.

"Будет счет и будет возможность им управлять. Не просто прийти в отделение и получить деньги или получить деньги на банковский счет в банке, как сейчас. Мы будем предоставлять комплексный сервис доступа к счету в нашей системе. Уверен, это будет быстрее, удобнее и безопаснее. Возможно, даже дешевле. <...> В планах есть и обслуживание бизнеса, и, возможно, даже кредитование", – сказал Кривошапко.

Для этого компания собирается запустить новое финансовое приложение, которое будет интегрировано с приложением Новой почты.

"MVP приложения [минимально жизнеспособный продукт] я уже тестирую на собственном смартфоне, и мне нравится", – рассказал топ-менеджер.

В июле 2022 года НБУ утвердил порядок выпуска платежных карт небанками.

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Андрій Водяний

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