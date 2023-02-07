UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новая почта собирается эмитировать платежные карты

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 10:02
Новая почта собирается эмитировать платежные карты - Фото
Фото: Новая почта

Платежная система Новой почты – NovaPay – собирается эмитировать платежные карты. Об этом рассказал гендиректор NovaPay Андрей Кривошапко в интервью NV Бизнес.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Благодаря [принятому Верховной Радой] закону небанковские финансовые организации в случае получения лицензии смогут открывать счета и эмитировать карточки. <...> В третьем квартале у нас есть амбиции начать выходить на этот рынок, поэтому сейчас в состоянии подготовки", – сказал Кривошапко.

Он пояснил, что это создает для компании и клиентов новые возможности, такие как, например, открытие кредитных лимитов.

"Откроется гораздо больше технических возможностей. Например, мы сейчас запустили услугу "получи посылку в кредит". Но это достаточно ограниченный функционал. Если будут счета и будет возможность эмитировать карты, то мы сможем предоставлять клиентам, например, кредитный лимит на карту. Это сильно расширяет возможности", – сказал Кривошапко.

В компании считают, что карточки будут интересны небольшим предпринимателям, которые отправляют товары через Новую почту и получают переводы.

"Будет счет и будет возможность им управлять. Не просто прийти в отделение и получить деньги или получить деньги на банковский счет в банке, как сейчас. Мы будем предоставлять комплексный сервис доступа к счету в нашей системе. Уверен, это будет быстрее, удобнее и безопаснее. Возможно, даже дешевле. <...> В планах есть и обслуживание бизнеса, и, возможно, даже кредитование", – сказал Кривошапко.

Для этого компания собирается запустить новое финансовое приложение, которое будет интегрировано с приложением Новой почты.

"MVP приложения [минимально жизнеспособный продукт] я уже тестирую на собственном смартфоне, и мне нравится", – рассказал топ-менеджер.

  • В июле 2022 года НБУ утвердил порядок выпуска платежных карт небанками.

Читайте также: Брак по расчету. Банки и бизнес объединяются в пары — что это им дает: три кейса

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
новая почта платежные карты NovaPay
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 