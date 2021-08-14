Новая волна COVID-19 не нанесет большой ущерб экономике – замглавы Нацбанка
Ожидаемый всплеск заболеваемости на COVID-19 осенью в Украине не приведет к значительным потерям экономики. Об этом в интервью Forbes сообщил замглавы Национального банка Сергей Николайчук.
По его словам, в НБУ не ожидают введения жесткого карантина осенью и значительных экономических потерь. При этом ухудшение эпидемиологической ситуации замедлит возвращения экономической активности на докарантинный уровень, считает замглавы центробанка.
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"В базовом сценарии ожидаем вспышку заболеваемости осенью. Это задержит восстановление экономической активности до уровня, который был до пандемии. В то же время мы не ожидаем введения жестких карантинных мероприятий и значительных потерь для экономики", – заявил Николайчук.
Замглавы Нацбанка добавил, что бизнес и населения уже адаптировались к работе в условиях пандемии. На это указывает результаты усиленных карантинов в январе и марте 2021-го, отметил он.
- 23 июля главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что Украина точно вернется к красной зоне карантина из-за эпидемии коронавируса.
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