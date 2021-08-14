UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новая волна COVID-19 не нанесет большой ущерб экономике – замглавы Нацбанка

14.08.2021, 13:16
Новая волна COVID-19 не нанесет большой ущерб экономике – замглавы Нацбанка - Фото
Сергей Николайчук (Фото: НБУ)

Ожидаемый всплеск заболеваемости на COVID-19 осенью в Украине не приведет к значительным потерям экономики. Об этом в интервью Forbes сообщил замглавы Национального банка Сергей Николайчук.

По его словам, в НБУ не ожидают введения жесткого карантина осенью и значительных экономических потерь. При этом ухудшение эпидемиологической ситуации замедлит возвращения экономической активности на докарантинный уровень, считает замглавы центробанка. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"В базовом сценарии ожидаем вспышку заболеваемости осенью. Это задержит восстановление экономической активности до уровня, который был до пандемии. В то же время мы не ожидаем введения жестких карантинных мероприятий и значительных потерь для экономики", – заявил Николайчук.

Замглавы Нацбанка добавил, что бизнес и населения уже адаптировались к работе в условиях пандемии. На это указывает результаты усиленных карантинов в январе и марте 2021-го, отметил он. 

  • 23 июля главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что Украина точно вернется к красной зоне карантина из-за эпидемии коронавируса.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нацбанк карантин Сергей Николайчук локдаун ущерб от локдауна
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 