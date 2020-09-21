Новые "Panama Papers". Ахметов и Коломойский фигурируют в финансовом расследовании FinCEN

20 сентября BuzzfeedNews обнародовало результаты двухлетнего исследования банковских отчетов

Украинские олигархи стали фигурантами двухлетнего исследования банковских отчетов, включающих транзакции на $2 трлн. Более 400 журналистов-расследователей со всего мира получили доступ к массиву документов Сети по борьбе с финансовыми злоупотреблениями государственного агентства (FinCEN). Материалы начало публиковать издание BuzzfeedNews.

FinCEN – это бюро Департамента финансов США, которое собирает подозрительные финансовые транзакции. Одна из причин такого сбора – отмывание средств, другая – финансирование терроризма.

Издание получило доступ к документам и поделилось ими с коллегами из Международного консорциума журналистов-расследователей и коллегами из 88 стран мира, среди которых и журналисты агентства Слидство.Инфо и Украинская правда.

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"Среди операций, которые американское ведомство считает подозрительными, всплывают компании, связанные с Коломойским, Ахметовым, Клюевым и другими известными украинцами. Журналистские расследования в отношении них будут публиковаться в ближайшие дни и недели изданиями по всему миру", – рассказала главный редактор Слидства.Инфо Анна Бабинец, которая также работала с тайными файлами.

Один из первых эпизодов расследования касается Пола Манафорта – политтехнолога, который работал и на Виктора Януковича, и на Дональда Трампа. FinCEN зафиксировала движение средств между компаниями Манафорта и его партнеров в сентябре 2017 года, то есть после того, как стало известно о его вероятной причастности к отмыванию денег и сотрудничестве с подозрительными клиентами.

Еще одно из дел касается одного из соратников Януковича – Юрия Иванющенко.

Речь идет о поставке оборудования на государственную угольную шахту имени Бажанова в Макеевке, где 29 июля 2011 года произошла авария, которая унесла жизни 11 человек. Выяснилось, что поставщиком оборудования была кипрская компания Tornatore. Она продолжила делать это и после аварии – так, в декабре 2011-го, согласно документам FinCEN, Tornatore получила $5,5 млн от ООО "Газенерголизинг", которая предоставляла в пользование шахтное оборудование. На следующий день Tornatore перечислила $999,9 млн российской лизинговой компании, которой частично владело правительство РФ. Такие близкие к круглым суммы, отмечают в материале, часто является признаком схем по отмыванию денег.

Согласно расследованию 2011 года журналистов Юрия Николова и Татьяны Чорновил, на которое ссылаются в публикации, схема имела отношение к Иванющенко и могла быть связана с компаниями, приближенными к российскому "ВТБ".

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Как пояснила в своем Facebook соавтор расследования, журналистка УП Татьяна Козырева, FinCEN долгое время был привлечен к поиску и возврату активов "семьи" Януковича. Большинство находок переданы в Украину.

По ее словам, большинство материалов FinCEN, это транзакции на триллионы долларов, в которых фигурируют имена украинских чиновников, олигархов и даже президентов.

"Интересно, что Коломойский, когда получил от меня последний пул вопросов (на три страницы), просто заблокировал мой номер. Пожалуй, задела за живое. Юристы Ахметова до последнего писали и звонили моим работодателям в США, придумывали байки о моей некомпетентности и ангажированности, убеждали не публиковать материал. Но медиа в США особенные. Редакторы там ценят журналистов-расследователей и уважают их работу", – отметила Козырева.

По ее словам, журналисты будут выкладывать свои расследования по итогам документов FinCEN в течение ближайших дней.

Как сообщает BBC, благодаря технической документации журналисты раскрыли некоторые виды деятельности, которую банки предпочли бы скрывать от общественности.

По словам Фергюса Шиели из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), эта утечка данных дает "представление о том, что именно банки знают об огромных потоках грязных денег по всему миру".

Что показала утечка данных

Банк HSBC позволил мошенникам перемещать миллионы украденных долларов по всему миру, даже после того, как узнал от американских следователей, что эта схема была мошенничеством.

Финансовый холдинг JP Morgan позволил компании переместить более $1 млрд через лондонский счет, не зная, кому она принадлежит. Позже банк обнаружил, что компания может принадлежать мафиози из списка 10 самых разыскиваемых ФБР.

Один из ближайших соратников президента России Владимира Путина использовал Barclays Bank в Лондоне, чтобы избежать санкций, которые должны были мешать ему пользоваться финансовыми услугами на Западе.

В Великобритании зарегистрировано большое количество компаний, которые фигурировали в отчетах о подозрительной деятельности. В файлах FinCEN указано более 3000 британских компаний.

Центральный банк ОАЭ не реагировал на предупреждения о местной фирме, которая помогала Ирану уклоняться от санкций.

Deutsche Bank перемещал грязные деньги за организованную преступность, от террористов и наркоторговцев.

Standard Chartered более 10 лет переводил наличные в Арабский банк после того, как счета клиентов в иорданском банке использовались для финансирования терроризма.

В последние годы состоялся целый ряд массовых утечек данных из офшорных юрисдикций - Offshore Leaks, Bahamas Leaks, Panama Papers, Paradise Papers.

В июне 2020 года были опубликованы документы Багамских офшоров, в которых "засветились" и украинские олигархи.

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