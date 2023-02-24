UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новые санкции против России ударили по курсу рубля

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 16:50
Новые санкции против России ударили по курсу рубля - Фото
Фото: depositphotos.com

Доллар подорожал до 76 рублей впервые с апреля 2022 года на фоне новых санкций против России, пишет российский Интерфакс. 

Как отмечает агентство, российский рубль снижается на новостях о новых санкциях стран-союзниц Украины в отношении России.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Сегодня, 24 февраля Белый дом объявил, что США вместе с партнерами по Большой семерке введут против РФ новые санкции в годовщину российского вторжения в Украину. Они затронут свыше 200 физических и юридических лиц в России, Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые поддерживают военные действия РФ в Украине. Среди юрлиц будут российские финансовые структуры и компании, связанные с российской оборонной промышленностью.

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции против рф курс рубля
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 