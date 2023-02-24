Новые санкции против России ударили по курсу рубля

Доллар подорожал до 76 рублей впервые с апреля 2022 года на фоне новых санкций против России, пишет российский Интерфакс.

Как отмечает агентство, российский рубль снижается на новостях о новых санкциях стран-союзниц Украины в отношении России.

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Сегодня, 24 февраля Белый дом объявил, что США вместе с партнерами по Большой семерке введут против РФ новые санкции в годовщину российского вторжения в Украину. Они затронут свыше 200 физических и юридических лиц в России, Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые поддерживают военные действия РФ в Украине. Среди юрлиц будут российские финансовые структуры и компании, связанные с российской оборонной промышленностью.

К годовщине российского вторжения собственные санкции ввели также Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

Наталія Софієнко

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