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Новые санкции США против России могут затронуть обмен рубля – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 08:54
Новые санкции США против России могут затронуть обмен рубля – Bloomberg - Фото
Фото: depositphotos.com

США и Евросоюз обсуждают новые санкции против России с ограничением обмена валюты, если Россия нападет на Украину. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с обсуждениями этого вопроса.

Под ограничения могут попасть крупнейшие банки России и Российский фонд прямых инвестиций.

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Также в числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, в том числе евро и фунты стерлингов. Кроме того, США и ЕС рассматривают вариант того, чтобы ограничить возможность инвесторов приобретать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

По данным Bloomberg, наиболее радикальным было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, однако это бы нанесло ущерб рядовым гражданам.

"Поэтому чиновники более склонны преследовать способность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты", — говорится в сообщении.

Читайте также: SWIFT, Javelin и обвал рубля. Что ждет Путина, если он нападет на Украину: три сценария

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Наталия Софиенко
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