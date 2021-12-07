Новые санкции США против России могут затронуть обмен рубля – Bloomberg
США и Евросоюз обсуждают новые санкции против России с ограничением обмена валюты, если Россия нападет на Украину. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с обсуждениями этого вопроса.
Под ограничения могут попасть крупнейшие банки России и Российский фонд прямых инвестиций.
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Также в числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, в том числе евро и фунты стерлингов. Кроме того, США и ЕС рассматривают вариант того, чтобы ограничить возможность инвесторов приобретать российские долговые обязательства на вторичном рынке.
По данным Bloomberg, наиболее радикальным было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, однако это бы нанесло ущерб рядовым гражданам.
"Поэтому чиновники более склонны преследовать способность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты", — говорится в сообщении.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- Глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас увеличить военную помощь Украине.
- Министр обороны Алексей Резников сообщил, что сейчас количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил: против РФ введут санкции, которых еще не было, а НАТО намерены перебросить дополнительные войска на свой восточный фланг.
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