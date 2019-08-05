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05.08.2019, 10:21

В Слуге народа надеются, что бюджетный процесс не будет сорван

В Слуге народа надеются, что бюджетный процесс не будет сорван

Партия Зеленского рассчитывает сформировать новое правительство до середины сентября

В партии Слуга народа надеются, что новый Кабинет министров до 15 сентября подаст в Верховную Раду законопроект о государственном бюджете на 2020 год. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил будущий депутат от президентской партии Даниил Гетманцев.

"До 15 сентября, ожидаем, что новое правительство внесет в парламент бюджет", - приводятся слова Гетманцева.

Соответствующая дата закреплена в Бюджетном кодексе Украины.

Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан предполагал, что Верховная Рада в новом составе не успеет собраться до 1 сентября, хотя изначально первое заседание команда президента планировала на 24 августа.

Гетманцев во время президентской кампании был экспертом по вопросам налогообложения, публичных финансов и банковского права в команде Владимира Зеленского.

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Теги: новый Кабмин, госбюджет, госбюджет-2020
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