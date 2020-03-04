Новый премьер объявил о пересмотре госбюджета на 2020 год

Кабинет министров в ближайшее время пересмотрит госбюджет на 2020 год. Об этом в Верховной Раде заявил новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий простым украинцам", - сказал премьер.

При этом он отметил, что Кабмин должен уменьшить зарплаты и премии должностных лиц. "В том числе и министров нового правительства, членов наблюдательных советов, чиновников", уточнил Шмыгаль.

По его словам, поиск дополнительных средств - это вопрос быстрого пересмотра бюджета "в части перераспределения внутри бюджета расходов и доходов".

Сегодня Верховная Рада отправила в отставку Кабинет министров Алексея Гончарука и проголосовала за назначение нового премьера - Дениса Шмыгаля.

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