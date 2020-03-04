Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Новый премьер объявил о пересмотре госбюджета на 2020 год

Новый премьер объявил о пересмотре госбюджета на 2020 год
04.03.2020, 19:16

По словам премьер-министра, необходимо увеличить соцвыплаты и пенсии

Кабинет министров в ближайшее время пересмотрит госбюджет на 2020 год. Об этом в Верховной Раде заявил новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий простым украинцам", - сказал премьер.

При этом он отметил, что Кабмин должен уменьшить зарплаты и премии должностных лиц. "В том числе и министров нового правительства, членов наблюдательных советов, чиновников", уточнил Шмыгаль.

По его словам, поиск дополнительных средств - это вопрос быстрого пересмотра бюджета "в части перераспределения внутри бюджета расходов и доходов".

Читайте также: "Любимчик Зеленского". Новым премьером стал Денис Шмыгаль. Что о нем известно?

Андреева Анна
Напишите нам
госбюджет соцвыплаты Денис Шмыгаль
Комментарии
Последние новости
 