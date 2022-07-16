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Новый риск для экономики: в Китае растет количество больных COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2022, 09:04
Новый риск для экономики: в Китае растет количество больных COVID-19 - Фото
Шанхай, Китай Фото: EPA

В Китае ежедневное количество случаев COVID-19 возросло до самого высокого уровня за последние семь недель. Инфекция распространилась в центральных, северо-западных и южных провинциях страны, пишет Bloomberg.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению, 15 июля в стране сообщили о 450 заражениях — больше всего с 25 мая, большая часть случаев обнаружена в Аньхой и Ганьсу. В Шанхае, пережившем недельный общегородской карантин, зафиксировано 33 случая.

Массовые карантинные меры повлекли за собой напряженную экономическую деятельность во втором квартале.

Внутренний валовой продукт Китая за этот период вырос на 0,4%, что является самым медленным темпом с тех пор, как страна впервые пострадала от вспышки коронавируса два года назад.

Ланьчжоу, столица провинции Ганьсу, ввела полный карантин в среду и приказала своим более 4 миллионам жителей оставаться дома. Уган, сталелитейный и чугунный город с населением около 300 000 жителей в провинции Хэнань, объявил о карантине во вторник после обнаружения одиночного заражения COVID-19.

Читайте также: Рост ВВП в Китае резко замедлился. Это плохой знак для глобальной экономики

Наталия Софиенко
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Китай ухань коронавирус COVID-19
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