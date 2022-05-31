Новый сервис от ПриватБанка: в кассах магазинов можно пополнить карточки любого банка

ПриватБанк запустил услугу пополнения карт наличными на кассах торговых точек, информирует пресс-служба банка.

Через новый сервис ПриватБанка вместе с оплатой покупок на кассах торговых точек можно пополнить карту любого украинского банка на сумму от 20 до 4999 грн.

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Оплачивая покупку, сообщите кассиру, что хотите пополнить карту и приложите карту к терминалу или введите номер, если это чужая карта. Комиссия за такую услугу – 0,5% суммы пополнения.

Пилотный проект сервиса "Пополнение на кассе" работает на кассах магазинов сети "Сим23" во Львове, Тернополе, Луцке, Франковске, Ровно и других городах страны.

Вскоре такой удобный сервис появится и в других торговых сетях.

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Наталия Софиенко

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