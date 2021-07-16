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Поправочный спам. К "антиахметовскому" законопроекту подали более 10 000 поправок

16.07.2021, 10:42
Поправочный спам. К
Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook

Депутаты Верховной Рады подали более 10 000 поправок к законопроекту №5600, который предусматривает рост ставок налогов и сборов в ряде секторов экономики. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своем telegram-канале.   

"В антиолигархический налоговый закон 5600 подано более 10000 поправок небезразличных народных депутатов. Больше (16000) было подано только в "антиколомойский" закон. Это, возможно, нас несколько задержит", - написал Гетманцев. 

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Срок подачи поправок к законопроекту закончился 15 июля. Основная часть поправок – более 7000 – была подана ближе к полуночи.  

Глава комитета не стал называть больщое количество поправок законодательным спамом, отметив, что "... у нас всегда есть антиспам процедуры".  

Законопроектом №5600 называют "антиахметовским" или "антиолигархическим", т.к. в нем предлагается повысить размер ренты, в том числе, и на добычу железной руды. В Украине добычей железной руды занимаются порядка десяти предприятий, практически все принадлежат олигархам, наибольшую долю в этом бизнесе занимает Ринат Ахметов – более 50%. 

Также в законопроекте прописано поднятие рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, за специальное использование воды, за специальное использование лесных ресурсов (+14,5%). 

Повышается размер акциза на алкоголь, ставка экологического налога и рентная плата за пользование радиочастотным ресурсом Украины (+5%) и другие налоги с сборы. 

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Роман Брыль
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законодательный спам поправки в закон антиахметовский законопроект законопроект 5600
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