Поправочный спам. К "антиахметовскому" законопроекту подали более 10 000 поправок

Депутаты Верховной Рады подали более 10 000 поправок к законопроекту №5600, который предусматривает рост ставок налогов и сборов в ряде секторов экономики. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своем telegram-канале.

"В антиолигархический налоговый закон 5600 подано более 10000 поправок небезразличных народных депутатов. Больше (16000) было подано только в "антиколомойский" закон. Это, возможно, нас несколько задержит", - написал Гетманцев. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Срок подачи поправок к законопроекту закончился 15 июля. Основная часть поправок – более 7000 – была подана ближе к полуночи. Глава комитета не стал называть больщое количество поправок законодательным спамом, отметив, что "... у нас всегда есть антиспам процедуры".

Законопроектом №5600 называют "антиахметовским" или "антиолигархическим", т.к. в нем предлагается повысить размер ренты, в том числе, и на добычу железной руды. В Украине добычей железной руды занимаются порядка десяти предприятий, практически все принадлежат олигархам, наибольшую долю в этом бизнесе занимает Ринат Ахметов – более 50%.

Также в законопроекте прописано поднятие рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, за специальное использование воды, за специальное использование лесных ресурсов (+14,5%).

Повышается размер акциза на алкоголь, ставка экологического налога и рентная плата за пользование радиочастотным ресурсом Украины (+5%) и другие налоги с сборы. Читайте также Антиахметовский закон. Зеленский воюет с олигархами. А задеть может и обычных украинцев

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Роман Брыль

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