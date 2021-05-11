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Шмыгаль о повышении налогов: Коснется отдельных направлений

11.05.2021, 10:13
Шмыгаль о повышении налогов: Коснется отдельных направлений - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Кабинет министров не планирует повышать общегосударственные налоги для граждан или предприятий. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

"Общегосударственные налоги мы повышать не планируем – те, что платит каждый гражданин или каждое предприятие. Относительно пересмотра отдельных акцизов, экологических платежей, каких-то сборов – сейчас внутри Министерства финансов и профильных министерств идут расчеты и дискуссии", – заявил Шмыгаль.

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Он добавил, что возможные изменения в налогообложение не коснутся физлиц, малого и среднего бизнеса. 

"Могут быть изменения для того, чтобы наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях – медицине, образовании и других социальных направлениях. Это действительно будет касаться отдельных направлений, которые имеют высокую маржинальность (показатель рентабельности, – ред.) и должны платить больше", – добавил премьер.

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Александр Мясищев
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