UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Всемирный банк предостерегает страны от завышения налогов

08.04.2021, 14:22
Всемирный банк предостерегает страны от завышения налогов - Фото
Фото: depositphotos.com

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс предостерег мировых лидеров от установления слишком высокой глобальной минимальной налоговой ставки для компаний. Об этом сообщает ВВС.

Он заявил, что не хотел бы видеть, как новые глобальные ставки мешают бедным странам привлекать инвестиции.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Малпасс добавил, что глобальная минимальная ставка в 21%, за которую выступает министр финансов США Джанет Йеллен, "кажется высокой".

Глобального соглашения по налоговому минимуму надеются достичь к середине года.

По словам американского министра, глобальный минимальный налог на компании необходим, чтобы остановить "30-летнюю гонку на выживание", в результате которой страны снизили ставки для компаний в попытке привлечь инвестиции в бизнес. Йеллен выступает за то, чтобы все страны согласились на минимальную налоговую ставку в 21%. Между тем, США добиваются повышения минимальной налоговой ставки до 28%.

Великобритания также планирует поднять налоги на корпорации с 19% до 25% в 2023 году, что станет первым повышением для страны с 1970-х годов.

Читайте также: В Украине запустят "налогового бота" в Telegram и Viber. Что он умеет

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
налоги Всемирный банк Джанет Йеллен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 