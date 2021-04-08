Всемирный банк предостерегает страны от завышения налогов

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс предостерег мировых лидеров от установления слишком высокой глобальной минимальной налоговой ставки для компаний. Об этом сообщает ВВС.

Он заявил, что не хотел бы видеть, как новые глобальные ставки мешают бедным странам привлекать инвестиции.

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Малпасс добавил, что глобальная минимальная ставка в 21%, за которую выступает министр финансов США Джанет Йеллен, "кажется высокой".

Глобального соглашения по налоговому минимуму надеются достичь к середине года.

По словам американского министра, глобальный минимальный налог на компании необходим, чтобы остановить "30-летнюю гонку на выживание", в результате которой страны снизили ставки для компаний в попытке привлечь инвестиции в бизнес. Йеллен выступает за то, чтобы все страны согласились на минимальную налоговую ставку в 21%. Между тем, США добиваются повышения минимальной налоговой ставки до 28%.

Великобритания также планирует поднять налоги на корпорации с 19% до 25% в 2023 году, что станет первым повышением для страны с 1970-х годов.

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По данным ООН более 10% украинских малых и средних предприятий на грани банкротства.

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Наталия Софиенко

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