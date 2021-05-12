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Плюс 60 млрд грн в бюджет: Кабмин хочет получать больше налогов от крупного бизнеса

12.05.2021, 16:11
Плюс 60 млрд грн в бюджет: Кабмин хочет получать больше налогов от крупного бизнеса - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня, 12 мая, Кабинет министров одобрил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, который позволит увеличить налоговые поступления в бюджет на 60 млрд грн в год. Соответствующее решение 12 мая принял Кабмин.

Законопроект касается представителей крупного бизнеса, которые могли уклоняться от налогообложения, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что налоги не будут повышать для физлиц, ФОПов, малого и среднего бизнеса.

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Министр финанcов Сергей Марченко заявил, что для получения более 60 млрд грн документом планируют внести изменения в четырех сферах.

Ставки отдельных налогов

Документом предлагается привести в соответствие с макропоказателями ставки отдельных налогов. В частности – платы за использование воды и лесов, экологического налога и акциза на алкоголь. Это должно принести 1,6 млрд грн.

Добыча полезных ископаемых и акциз

Законопроект предусматривает борьбу с уклонением от уплаты рентных платежей по добыче полезных ископаемых и акцизов на табачные изделия. Это должно принести 4,5 млрд грн. Также предлагается разрешить налоговые проверки при наличии доказательств в незаконном обороте топлива.

Теневое использование земли

Документ предлагает ввести минимальный налог с 1 гектара товарной с/х земли в размере 4,5% от стоимости земли. Также хотят ограничить возмещения НДС для посредников по продаже потребительских товаров. Это должно принести еще 13,3 млрд грн.

Повышение полноты уплаты налогов

Для этого предлагают ограничить выезд за границу глав компаний-должников и начать взыскание налоговых долгов без обращения в суд в некоторых ситуациях. В этом же блоке предлагается начать налогообложение земельных участков, которые используются без оформленного права собственности или использования.

Документ также должен освободить от уплаты НДФЛ и военного сбора кредитные программы "5-7-9" и "Доступная ипотека".

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Александр Мясищев
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