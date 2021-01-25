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Объем наличных в обращении вырос на треть: НБУ назвал причины

25.01.2021, 11:02
Объем наличных в обращении вырос на треть: НБУ назвал причины - Фото
Иллюстративное фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

За 2020 год объем наличных денег в обращении вырос на треть или на 133,4 млрд грн. На 1 января 2021 года в обращении находилось 558,5 млрд грн, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ, на одного украинца приходилось 72 банкнот и 149 монет.

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Больше всего в обращении банкнот номиналом 200 грн, а среди монет – номиналом 10 копеек (24% и 29,2% от общего количества в обращении соответственно).

Также с октября 2019 году в обращении появилось уже 65,3 млн штук банкнот (2,2% от общего количества банкнот в обращении) наивысшего номинала 1000 грн.

В НБУ подчеркнули, что такое увеличение наличности – не уникальное явление, аналогичные тенденции наблюдаются в большинстве стран мира.

"Это обусловлено как общим ростом финансовых сбережений, так и спросом на ликвидные активы вследствие неопределенности относительно распространения коронавируса, продолжительности карантина и соответствующих ограничений", – считают в Нацбанке.

Регулятор также отметил, что несмотря на рост наличных денег в обращении в 2020 году существенно росли также объемы средств на счетах банков. Как следствие, соотношение наличных и денежной массы осталось практически на уровне прошлых лет.

По мнению НБУ, по мере уменьшения неопределенности спрос на наличные будет постепенно ослабевать.

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Юрий Тарасовский
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