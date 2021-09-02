Объем наличных в обращении за полгода вырос на 36 млрд – глава НБУ

Объем гривни в наличном обороте составляет 594 млрд грн, из них на монеты приходится всего 4 млрд грн. Об этом сказал глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко на открытии "Музея гривни под открытым небом", передает Интерфакс-Украина.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Банкноты в обороте составляют 590 млрд грн общим количеством 2,9 млрд шт., монеты – 4 млрд грн, 13,8 млрд шт.", – отметил Шевченко.

По данным НБУ, на конец июля наличные вне банков составляли 548,62 млрд грн, в кассе банков – 45,97 млрд грн, тогда как на начало года соответственно 516,09 млрд грн и 42,4 млрд грн, а суммарный их объем за семь месяцев вырос на 6,5%.

В 2020 года объем наличных в обращении подскочил на треть, или на 133,4 млрд грн – до 558,5 млрд грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Юрий Тарасовский

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.