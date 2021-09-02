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Объем наличных в обращении за полгода вырос на 36 млрд – глава НБУ

02.09.2021, 16:44
Объем наличных в обращении за полгода вырос на 36 млрд – глава НБУ - Фото
Кирилл Шевченко (Фото: пресс-служба НБУ/Facebook)

Объем гривни в наличном обороте составляет 594 млрд грн, из них на монеты приходится всего 4 млрд грн. Об этом сказал глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко на открытии "Музея гривни под открытым небом", передает Интерфакс-Украина.

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"Банкноты в обороте составляют 590 млрд грн общим количеством 2,9 млрд шт., монеты – 4 млрд грн, 13,8 млрд шт.", – отметил Шевченко.

По данным НБУ, на конец июля наличные вне банков составляли 548,62 млрд грн, в кассе банков – 45,97 млрд грн, тогда как на начало года соответственно 516,09 млрд грн и 42,4 млрд грн, а суммарный их объем за семь месяцев вырос на 6,5%.

  • В 2020 года объем наличных в обращении подскочил на треть, или на 133,4 млрд грн – до 558,5 млрд грн.

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Юрий Тарасовский
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наличные гривни наличные Кирилл Шевченко
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