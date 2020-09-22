Объем сделок на рынке лизинга сократился на 9 млрд грн в первом полугодии. Падение на 50%

Объем сделок лизинга в первом полугодии 2020 года составил 8,39 млрд грн, что на 52% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные приводит Объединение украинских лизингодателей.

В январе-июне 2019 года лизинговых сделок в Украине было заключено на сумму 17,6 млрд грн, говорится в отчете. За весь прошлый год сумма договоров выросла на 18% по сравнению с 2018 годом до 26 млрд грн.

Из-за карантинных ограничений во втором квартале 2020 года лизинговых сделок было заключено на 3% меньше, чем апреле-июне 2019 года: 4,1 млрд грн и 4,3 млрд грн соответственно.

Предметом лизинга в новых договорах в первом полугодии на 40% был колесный автотранспорт (в основном легковой), 37% - сельхозтехника, 13% - ж/д техника. Доля спецтехники выросла до 8% за отчетный период.

Исходя из оптимистических прогнозов развития украинской экономики Объединение лизингодателей надеется, что падение рынка лизинга по итогу 2020 года составит 28%. В 2021 году ожидается незначительный рост рынка, а в 2022 году рынок превысит показатели 2019 года.

При пессимистическом сценарии (падение ВВП Украины на 9% в 2020 году), объем сделок на рынке лизинга в текущем году сократится на 53% по сравнению с 2019 годом.

Объединение украинских лизингодателей включат 80% участников украинского рынка лизинга.

19 мая Национальный банк, как регулятор рынков небанковских финансовых услуг, обнародовал подходы к регулированию и планируемые изменения на рынке небанковского лизинга. В случае предоставления только услуг по финансовому лизингу компании должны поддерживать собственный капитал на уровне 3 млн грн. Если лизинговая компания планирует предоставлять две или более финансовых услуг - 5 млн грн.

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Роман Брыль

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