Обновление Счетной палаты откладывается – Рада не смогла назначить совещательную группу
Верховная Рада во вторник отказалась утвердить предложенный состав совещательной группы экспертов, которая должна избрать кандидатов на должности шести новых членов Счетной палаты. Проблема возникла из-за кандидатов, определенных от Верховной Рады рейтинговым голосованием, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Создание совещательной группы является обязательством Украины по меморандуму с Международным валютным фондом, хотя и не входит в число структурных маяков.
Консультативная группа должна состоять из шести человек, из которых трех предложили Евросоюз и Великобритания: Игорс Лудборжс (Латвия, член Европейского суда аудиторов), Паскаль Мунье (старший аудитор Счетной палаты Франции) и Ли Самерфилд (директор в Национальном офисе аудита Великобритании).
Верховная Рада определила своих представителей на основании предложений депутатских фракций и групп: Александр Бойко от Слуги народа (209 голосов), Мирослава Масляк от За будущее (195 голосов) и Александр Рожко от Слуги народа (214 голосов).
Во время финального голосования предложенный состав экспертов поддержали только 219 депутатов при 226 минимально необходимых.
- Сейчас Счетную палату возглавляет Ольга Песчанская. Ее иногда называют "соседкой Зеленского" на основании расследование телеканала "Прямой", который в 2020 году рассказал, что ее сестра – давняя знакомая Зеленского и "росла в одном дворе" с президентом.
- В 2024 году депутаты приняли закон, который должен перезапустить Счетную палату Украины. Количество членов палаты уменьшится, а их оклады вырастут.
