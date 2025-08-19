Обновление Счетной палаты откладывается – Рада не смогла назначить совещательную группу

Депутаты провалили голосование по избранию экспертов, которые должны выбрать кандидатов на должности новых членов Счетной палаты

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада во вторник отказалась утвердить предложенный состав совещательной группы экспертов, которая должна избрать кандидатов на должности шести новых членов Счетной палаты. Проблема возникла из-за кандидатов, определенных от Верховной Рады рейтинговым голосованием, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Создание совещательной группы является обязательством Украины по меморандуму с Международным валютным фондом, хотя и не входит в число структурных маяков.

Консультативная группа должна состоять из шести человек, из которых трех предложили Евросоюз и Великобритания: Игорс Лудборжс (Латвия, член Европейского суда аудиторов), Паскаль Мунье (старший аудитор Счетной палаты Франции) и Ли Самерфилд (директор в Национальном офисе аудита Великобритании).

Верховная Рада определила своих представителей на основании предложений депутатских фракций и групп: Александр Бойко от Слуги народа (209 голосов), Мирослава Масляк от За будущее (195 голосов) и Александр Рожко от Слуги народа (214 голосов).

Во время финального голосования предложенный состав экспертов поддержали только 219 депутатов при 226 минимально необходимых.