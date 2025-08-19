Оновлення Рахункової палати відкладається – Рада не змогла призначити дорадчу групу

Депутати провалили голосування з обрання експертів, які мають обрати кандидатів на посади нових членів Рахункової палати

Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада у вівторок відмовилася затвердити запропонований склад дорадчої групи експертів, яка має обрати кандидатів на посади шести нових членів Рахункової палати. Проблема виникла через кандидатів, визначених від Верховної Ради рейтинговим голосуванням, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Створення дорадчої групи є зобов'язанням України за меморандумом з Міжнародним валютним фондом, хоч і не є структурним маяком.

Дорадча група має складатися з шести осіб, з яких трьох запропонували Євросоюз і Велика Британія: Ігорс Лудборжс (Латвія, член Європейського суду аудиторів), Паскаль Муньє (старший аудитор Рахункової палати Франції) і Лі Самерфілд (директор в Національному офісі аудиту Великобританії).

Верховна Рада визначила своїх представників на підставі пропозицій депутатських фракцій і груп: Олександр Бойко від Слуги народу (209 голосів), Мирослава Масляк від За майбутнє (195 голосів) і Олександр Рожко від Слуги народу (214 голосів).

Під час фінального голосування запропонований склад експертів підтримали тільки 219 депутатів (226 мінімально необхідно).