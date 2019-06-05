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05.06.2019, 14:48

Обуздать госдолг. Кабмин определился со стратегией

Обуздать госдолг. Кабмин определился со стратегией

Правительство обозначило цели, задачи и меры по управлению государственным долгом

Кабинет министров утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.

Как сообщает пресс-служба Минфина, это основополагающий документ для эффективной реализации долговой политики. Он определяет основные цели, задачи и меры по управлению государственным долгом.

"После своего пикового значения в 69,2% в конце 2016 года, госдолг в процентах к ВВП снизился до 52,3% на конец 2018 года. Этот индикатор - один из ключевых для инвесторов, ведь показывает способность страны возвращать долги. Это, также, свидетельствует и об уменьшении долговой нагрузки на бюджет страны, - подчеркнула министр финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, положительная тенденция достигнута благодаря улучшению макроэкономических показателей и слаженным действиям правительства. "Стратегия по управлению госдолгом призвана продолжить такую ​​динамику", - добавила она.

Как отмечается в сообщении, стратегия разработана с учетом макроэкономических прогнозов и задач бюджетной политики и направлена ​​на постепенное достижение к концу 2022-го года отношения объема государственного долга к ВВП на уровне не более 43%.

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Теги: госдолг
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