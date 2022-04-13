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Офшор Джерси заморозил $7 млрд активов Романа Абрамовича

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 17:28
Офшор Джерси заморозил $7 млрд активов Романа Абрамовича - Фото
Роман Абрамович (Фото: ЕРА)

Королевский суд острова Джерси своим решением заморозил активы на сумму более $7 млрд, связанные с российским олигархом Романом Абрамовичем. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление местного правительства.    

Также полиция провела обыски в офисе компании Camberley International Investments Ltd, которая выдала в прошлом году кредит в $1,4 млрд лондонскому футбольному клубу "Челси", принадлежавшему Абрамовичу. 

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В марте Европейский Союз и Великобритания ввели санкции против Абрамовича и других олигархов, близких к Путину.   

Личное состояние Абрамовича оценивается в $13,9 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. 

Остров Джерси расположен в проливе Ла-Манш в 14 км от побережья Франции. Находится под протекторатом Великобритании. Считается "налоговым раем", где базируются многочисленные офшорные компании.  

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Роман Брыль
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