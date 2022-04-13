Офшор Джерси заморозил $7 млрд активов Романа Абрамовича
Королевский суд острова Джерси своим решением заморозил активы на сумму более $7 млрд, связанные с российским олигархом Романом Абрамовичем. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление местного правительства.
Также полиция провела обыски в офисе компании Camberley International Investments Ltd, которая выдала в прошлом году кредит в $1,4 млрд лондонскому футбольному клубу "Челси", принадлежавшему Абрамовичу.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
В марте Европейский Союз и Великобритания ввели санкции против Абрамовича и других олигархов, близких к Путину.
Личное состояние Абрамовича оценивается в $13,9 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.
Остров Джерси расположен в проливе Ла-Манш в 14 км от побережья Франции. Находится под протекторатом Великобритании. Считается "налоговым раем", где базируются многочисленные офшорные компании.
- 10 марта Британия ввела санкции против семи российских олигархов, включая Абрамовича.
- 16 марта WSJ написала, что российский олигарх Абрамович успел перед санкциями переписать активы.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии