Офшор Джерси заморозил $7 млрд активов Романа Абрамовича

Королевский суд острова Джерси своим решением заморозил активы на сумму более $7 млрд, связанные с российским олигархом Романом Абрамовичем. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление местного правительства.

Также полиция провела обыски в офисе компании Camberley International Investments Ltd, которая выдала в прошлом году кредит в $1,4 млрд лондонскому футбольному клубу "Челси", принадлежавшему Абрамовичу.

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В марте Европейский Союз и Великобритания ввели санкции против Абрамовича и других олигархов, близких к Путину.

Личное состояние Абрамовича оценивается в $13,9 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Остров Джерси расположен в проливе Ла-Манш в 14 км от побережья Франции. Находится под протекторатом Великобритании. Считается "налоговым раем", где базируются многочисленные офшорные компании.

10 марта Британия ввела санкции против семи российских олигархов, включая Абрамовича.

16 марта WSJ написала, что российский олигарх Абрамович успел перед санкциями переписать активы.

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Роман Брыль

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