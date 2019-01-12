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12.01.2019, 13:28

Оккупанты угрожают санкциями активам иностранцев в Крыму

Оккупанты угрожают санкциями активам иностранцев в Крыму

Так называемые власти Крыма хотят пополнить свой “бюджет” за счет иностранных владельцев крымской недвижимости

Оккупационные власти Крыма будут применять ограничительные меры к иностранным гражданам, имеющим собственность на территории полуострова, но не желающим платить налоги.

Как сообщает Крыминформ, в качестве меры воздействия так называемый глава Крыма Сергей Аксенов предложил отключать от тепла, электричества и воды объекты, принадлежащие нерезидентам.

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Ранее сообщалось, что подконтрольные России "власти Крыма" продали более половины "национализированного" имущества Игоря Коломойского на территории полуострова.

Также в Крыму продали 100% акций оператора связи Крымтелеком, который создали в 2015 году на базе крымского филиала Укртелекома, принадлежащего Ринату Ахметову

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В сентябре 2018 года Аксенов заявлял, что Крымский Титан Дмитрия Фирташа могут "национализировать" якобы в качестве исключительной меры в целях безопасности жителей полуострова.

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Теги: оккупационные власти, оккупация крыма, уплата налогов
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