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Окружной админсуд Киева остановит рассылку корреспонденции. Не может купить почтовые марки

04.12.2020, 14:51
Окружной админсуд Киева остановит рассылку корреспонденции. Не может купить почтовые марки - Фото
Фото: ОАСК/Facebook

Окружной административный суд Киева (ОАСК) прекратит рассылать почтовую корреспонденцию со второй декады декабря из-за нехватки почтовых марок. Об этом сообщила пресс-служба суда на своей Facebook странице. 

"Марок на рассылку сторонам процессуальных документов и переписку суда хватит, ориентировочно, на первую декаду декабря 2020 года", – говорится в сообщении.

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В суде утверждают, что платежки на покупку почтовых марок зарегистрированы в Госказначействе еще 12 ноября, но до сих пор они не оплачены.

"Учитывая количество дел, которые находятся в производстве Окружного административного суда в городе Киев, для переписки со сторонами необходимо каждый месяц не менее полмиллиона гривень",- прокомментировал ситуацию руководитель аппарата суда Дмитрий Миронюк.

В связи со сложившейся ситуацией суд просит стороны при обращении указывать адрес электронной почты, куда ОАСК будет посылать уведомления. Также, с ходом дел их участники смогут ознакомится на портале "Судебная власть Украины".

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Роман Брыль
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