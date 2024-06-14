Омбудсмен обжаловал в КСУ положения об отпуске без сохранения зарплаты во время войны

Конституционный суд проверит, может ли работодатель предоставлять работнику неиспользованные дни отпуска в виде отпуска без сохранения зарплаты

Дмитрий Лубинец (Фото - Facebook Дмитро Лубінець)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обжаловал в Конституционном суде Украины положения закона о трудовых отношениях в условиях военного положения, касающиеся порядка предоставления неиспользованных дней ежегодного основного отпуска. Текст представления опубликован на сайте КСУ.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

В период действия военного положения предоставление работнику ежегодного основного отпуска по решению работодателя может быть ограничено продолжительностью 24 календарных дня за текущий рабочий год.

Если продолжительность ежегодного основного отпуска работника составляет более 24 календарных дней, предоставление неиспользованных в период действия военного положения дней отпуска переносится на период после прекращения или отмены военного положения. По решению работодателя неиспользованные дни такого отпуска могут предоставляться без сохранения заработной платы.

Право работодателя в части ограничения продолжительности ежегодного основного отпуска во время военного положения предусмотрено в ч. 1 ст. 12 закона №2136.

Лубинец просит признать отдельные положения этой части неконституционными. По его мнению, это противоречит статье 64 Конституции, поскольку она допускает ограничение прав во время военного положения, а не их отмену.